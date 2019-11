A atriz Melissa Benoist, protagonista da série Supergirl, usou o Instagram para mostrar ao mundo que "a vida nem sempre é como parece".

Num longo desabafo, a atriz de 31 anos revela que, numa anterior relação, foi vítima de violência doméstica.

Sou uma sobrevivente de violência doméstica, o que é algo que nunca na minha vida esperei dizer nem muito menos divulgar", afirma Melissa que também deu vida a Marley Rose na série Glee.

Durante quase 15 minutos, a atriz, atualmente casada com Chris Wood, conta que um ex-companheiro - cujo nome nunca é revelado - sabia ser "charmoso, engraçado, manipulador e desonesto".

O relacionamento foi pautado por vários comportamentos ciumentos e agressivos, com o agressor a tentar controlar a sua vida profissional.

Ele não queria que eu beijasse ou tivesse cenas com homens, o que era muito difícil de evitar, então comecei a recusar audições, ofertas de emprego, castings e amizades”, refere.

O namoro viria a terminar depois de uma violenta agressão: a atriz foi agredida com um iPhone no rosto e ficou com lesões que afetaram a sua visão para sempre.

O impacto rasgou a minha íris, quase rompeu o meu globo ocular, rasgou a minha pele e quebrou o meu nariz. O meu olho esquerdo fechou de tão inchado. O meu lábio inchou... Algo dentro de mim partiu, isto foi longe demais", conta.

Apesar de nunca ter revelado o nome do agressor, os fãs apontam Blake Jenner, ex-marido da atriz, com quem contracenou em Glee, como suspeito. O ex-casal esteve casado durante cerca de um ano, sendo que, em 2016, Melissa Benoist pediu o divórcio por diferenças irreconciliáveis.

No seu desabafo, a atriz diz que o agressor era mais novo do que ela. Blake Jenner tem 27 anos, sendo quatro anos mais novo do que atriz. Até ao momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre as suspeitas.