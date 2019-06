Keanu Reeves é o ator de que todos falam na Internet e agora há mais um motivo para isso. Esta semana, uma série de fotografias que mostram Reeves a posar com várias mulheres sem as tocar tornaram-se virais nas redes sociais e geraram muitos elogios por parte dos fãs que, de imediato, relacionaram a atitude do ator com o movimento #MeToo.

As imagens, que foram partilhadas no Twitter, mostram o ator norte-americano a posar com várias mulheres, incluindo com a cantora Dolly Parton, sempre sem as tocar.

“O Keanu não está para correr riscos”, escreveu o utilizador que partilhou as fotografias.

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

Depressa a publicação tornou-se viral e começaram os elogios à atitude da estrela norte-americana.

Os utilizadores sublinharam que o ator mostrou respeito e consideração pelo espaço pessoal das mulheres com quem posou.

i stan a respectful king love you so much keanu https://t.co/wLvl28sgth — sarita (@danktrex) June 10, 2019

Keanu has always been the MAN! He's so down to earth and respectful. Not your typical celebrity; he doesn't gloat about his fame. Love it! https://t.co/ljz7NYrK3t — Lissette Jones (@glamourbylj) June 12, 2019

Alguns fãs relacionaram esta atitude com o movimento #MeToo, que surgiu em Hollywood contra os abusos sexuais de mulheres e em defesa da igualdade de género.

possibility: he's reacting to the Me too movement by realizing that hey, wait, maybe women want more space, and changing his actions? That would be wholesome. — Mothra Bi (@pingoffthepost) June 10, 2019

I don't think embracing someone asking to take a picture with you is disrespectful, in theory. But choosing to still respect their personal space is smart because it is thoughtful. — Jacquis Neal (@jacquisneal) June 9, 2019

Vinte anos depois da estreia de Matrix, Keanu Reeves, de 54 anos, está novamente no centro das atenções do universo cinematográfico.

O fenómeno deve-se em grande parte ao último filme da saga “John Wick”, que chegou às salas de cinema em maio, mas também à sua participação na comédia da Netflix “Always Be My Maybe”. Reeves também dá voz no muito aguardado “Toy Story 4”, que estreia este mês.