Depois de sete dias dado como desaparecido, Orlando Bloom anunciou nas redes sociais que o seu cão, de nome Mighty, estava morto, depois de ter sido encontrada a coleira do animal.

Chorei esta semana mais do que alguma vez pensei ser possível", escreveu numa publicação na rede social Instagram.

Nesse mesma publicação, o ator partilhou o vídeo do momento em que tatuou o nome do seu fiel amigo de quatro patas no peito, como forma de homenagem.





Ele era mais do que um companheiro. Era, com certeza, uma conexão de alma. Desculpa. Amo-te. Obrigado.", concluiu.

Mighty tinha fugido da mansão do ator na Califórnia, Estados Unidos, há cerca de uma semana.

Orlando Bloom, de 43 anos, contou que procurou incessantemente por todos os esconderijos, pedras, buracos, estradas, quintas e riachos. Chegou mesmo a utilizar dois cães pisteiros durante as buscas.

De coração destroçado, admite que viveu um pesadelo, mas que se sente "muito agradecido" por ter aprendido com Mighty que "o amor é eterno" e "o verdadeiro significado de devoção".

Orlando Bloom tinha uma forte ligação com o cão e tinha por hábito leva-lo para todo o lado. Fosse em trabalho, fosse de férias.

Nas redes sociais, são várias as imagens que comprovam isso mesmo.

O ator tem um filho de nove anos, fruto da anterior relação com Miranda Kerr.

Katy Perry, grávida de nove meses e à espera da primeira filha do casal, também lamentou a morte do pequeno animal: "Vamos sentir muito a falta do nosso amiguinho. Irmão do Nugget. Vamos ficar para sempre com um buraco em forma de patinha nos nossos corações", escreveu.