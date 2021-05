Kevin Clark, que interpretou Freddy o baterista do filme “Escola do Rock”, morre aos 32 anos. O ator foi atropelado mortalmente durante um passeio de bicicleta, em Chicago, na quarta-feira.

O protagonista da longa-metragem, que ficou famosa nos anos 2000, Jack Black diz estar “devastado” com a notícia.

Notícias devastadoras. O Kevin morreu. Demasiado cedo. Uma alma linda. Tantas boas memórias. Estou devastado. Mando todo o amor para a família e para todo o elenco da Escola do Rock”, refere Jack Black.

Miranda Cosgrove, que também fazia parte do elenco de “Escola do Rock”, também utilizou as redes sociais para expressar as emoções.

Chocada e triste com esta notícia. O mundo perdeu uma alma incrível. Sempre me lembrarei do teu espírito e do quão amável sempre foste comigo. Nunca esquecerei todas as memórias. Serás para sempre lembrado Kevin”, pode ler-se na conta de Instagram da atriz.

Kevin Clark tinha 12 anos quando participou na comédia juvenil, tendo sido a seu único papel em Hollywood.

O ciclista foi identificado como um homem de 32 anos. Foi dado como morto em Ilinóis Masonic, às 2:04”, pode ler-se no relatório da polícia de Chicago.

“Escola do Rock” foi um dos maiores êxitos de Hollywood, em 2003, quando estreou. Kevin Clark interpretou a personagem Freddy Jones, o baterista rebelde da banda.