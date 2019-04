A atriz e modelo canadiana Stefanie Sherk morreu aos 37 anos. A morte foi confimada pelo marido e também ator Demián Bichir.

Sherk morreu no sábado, mas só agora o marido divulgou o óbito, através de uma mensagem partilhada no Instagram. Bichir não revelou as causas da morte da mulher.

A modelo e atriz participou em vários filmes e séries de televisão, como a comédia romântica “Dia dos Namorados” e a série CSI.

O marido, o ator mexicano Demián Bichir, ficou conhecido por entrar em filmes como "A Better Life", filme para o qual foi nomeado ao Óscar de Melhor Ator, “Os Oito Odiados”, de Quantin Tarantino, e “Alien: Covenant”, de Ridley Scott.

O casal de atores mantinha uma relação desde 2011.