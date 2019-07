Denise Nickerson, atriz que ficou conhecida pelo seu papel como Violet Beauregarde no filme "Charlie e a Fábrica de Chocolate" de 1971, morreu esta quinta-feira, aos 62 anos. A morte foi confirmada pela família da atriz.

A morte de Denise Nickerson aconteceu horas depois do suporte de vida ter sido retirado, por decisão da família, que criou uma angariação de fundos para cobrir as despesas médicas.

Na página de angariação de fundos, a família conta como tudo aconteceu e explica que, apesar da fama e notoriedade de Denise, esta não deixou herança nem tinha seguro de vida.

"Somos o Joshua e a Jasmine Nickerson, filho e nora de Denise. Somos a família direta e cuidadores de Denise. No ano passado, Denise sofreu um violento AVC que causou extensos danos. Tem sido um ano longo e difícil e temos estado e cuidado dela desde o início. Jasmine despediu-se para ficar em casa com ela para que Denise não tivesse de viver numa casa de repouso. Desistimos de parte dos nossos rendimentos e temos feito de tudo para sobreviver. Joshua tem um segundo trabalho para conseguirmos fazer face às compras e às necessidades. Em janeiro, descobrimos que vamos ter o nosso primeiro filho em agosto. Esta segunda-feira, Jasmine tinha uma consulta para ver o bebé. Josh levou-a e voltou para casa para ficar com Denise. Nos sete minutos que se ausentou, Denise acedeu aos medicamentos e tomou quantos conseguiu. Josh conseguiu travá-la e levou-a para as urgências. (...) Na terça-feira, Denise sofreu um derrame massivo (...) e ficou em coma. Não pode ser salva. Às três da manhã decidimos desligar as máquinas e parar com a medicação que não a estavam a ajudar e só a estavam a deixar mais desconfortável. (....) Estamos devastados e a sofrer", pode ler-se na mensagem.

Horas depois, no Twitter, a nora de Denise anunciou que o suporte de vida tinha sido desligado e que a sogra tinha falecido.