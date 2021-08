Morreu este domingo Ed Asner, ator de 91 anos que saltou para a ribalta com a personagem Lou Grant, um jornalista que foi para o ar entre os anos de 1970 e 1970 na série "The Mary Tyler Moore Show". Mais recentemente, este ator deu a voz a Carl Fredricksen, o velho rezingão do filme da Disney "Up-Altamente!".

Os representantes de Ed Asner confirmaram a morte à agência Associated Press, e mais tarde uma nota da conta oficial do ator no Twitter confirmava o ocorrido.

A nota, assinada pelos filhos do artista, lamentava a partida do patriarca: "As palavras não conseguem expressar a tristeza".

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

O sucesso de "The Mary Tyler Moore Show" foi tal que Ed Asner foi convidado para uma sequela, intitulada com o nome da personagem, e que teve cinco temporadas.

Mais recentemente, foi possível ver Ed Asner em séries como "Grace and Frankie", "Dead to Me" ou "Cobra Kai", depois de ter tido dezenas de papéis no pequeno e no grande ecrã ao longo de oito décadas. Recentemente também tinha tido participações especiais em "MacGyver", "Doom Patrol" ou "Uma Família Muito Moderna".

Nascido em Kansas City em 1929, Ed Asner começou a carreira no teatro e estreou-se na televisão na década de 1950. Pelas suas participações ganhou sete Emmys, sendo o ator mais galardoado da história dos prémios televisivos, e presidiu o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG) de 1981 a 1985.