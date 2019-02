Bruno Ganz morreu vítima de cancro, este sábado, em Zurique, confirmou fonte ligada ao agente do ator suíço. Ganz é conhecido pelo grande público pela interpretação do ditador Adolf Hitler no filme "Der Untergang" (A Queda). Em 2017, num dos últimos trabalhos Ganz interpretou o psicanalista Sigmund Freud, em "The Trafikant".

Ganz nasceu em Zurique em 1941, no decorrer da II Guerra Mundial, era filho de um trabalhador fabril suíço e de uma mãe italiana.

Começou no teatro e, nos anos 60, já tinha carreira consolidada em Berlim.

A European Film Academy homenageou Bruno Ganz com o prémio de carreira em 2010.