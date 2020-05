O ator de "Seinfeld" Jerry Stiller, pai de Ben Stiller, morreu aos 92 anos. O humorista terá morrido por causas naturais.

O anúncio da morte de Jerry Stiller foi feito no Twitter pelo filho Ben Stiller.

“Estou triste por dizer que o meu pai, Jerry Stiller, morreu de causas naturais. Foi um grande pai, avô e o marido mais dedicado à Anne Meara por cerca de 62 anos. Vamos sentir muita falta. Amo-te pai.”, desabafou o Bem Stiller.

A carreira de Jerry Stiller fica marcada pelo duo cómico com mulher, Anne Meara, que se tornou popular durante os anos 60 e 70 através de várias atuações em clubes de comédia de Las Vegas e com participações em programas de televisão, como no The Ed Sullivan Show.

Jerry Stiller nasceu em Brooklyn, nos Estados Unidos da América, em 1927. Depois de algumas décadas como humorista, a carreira de Stiller sofreu um novo pico de popularidade entre 1993 e 1998, quando personificou Frank Constanza, na série cómica Seinfield.

O pai de Ben Stiller participou ainda nos filmes Zoolander e Zoolander, realizados pelo filho.