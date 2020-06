Morreu esta segunda-feira o realizador Joel Schumacher, na cidade de Nova Iorque, avança o site Variety. Aos 80 anos, não resistiu a uma doença oncológica.

O realizador fica conhecido por filmes como "Batman Para Sempre" ou "8 Milímetros". Da sua filmografia constam ainda filmes como "O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas" ou os "Rapazes da Noite".

Joel Schumacher assumiu o projeto do filme do Batman depois de Tim Burton ter deixado a parceria com a Warner Brothers. Realizou "Batman Para Sempre", com Val Kilmer e Jim Carrey, e "Batman & Robin", com George Clooney e Arnold Schwarzenegger.

O primeiro filme da saga rendeu mais de 300 milhões de dólares (cerca de 270 milhões de euros). No segundo capítulo, que até foi considerado como um fracasso cinematográfico, conseguiu gerar receitas de 238 milhões de dólares (perto de 212 milhões de euros).

Em "8 Milímetros", Joel Schumacher chamou Nicolas Cage para o papel principal, num filme que conta a história de um detetive contratado por uma viúva rica.