A atriz norte-americana Peggy Lipton, conhecida por ter participado nas séries “The Mod Squad” e “Twin Peaks” morreu no sábado.

Lipton, que tinha 72 anos, morreu de cancro.

A atriz morreu rodeada pelas filhas, Rashida e Kidada Jones, frutos do seu relacionamento com o produtor musical Quincy Jones, com quem esteve casada entre 1974 e 1989.

Estamos destroçadas porque a nossa adorada mãe morreu de cancro. Ela fez a sua jornada de forma tranquila acompanhada pelas filhas e pelas sobrinhas. Sentimo-nos afortunadas por todos os momentos que passamos com ela”, lê-se num comunicado divulgado pelas filhas, também atrizes.

Natural de Nova Iorque, Peggy Lipton saltou para o estrelato ao interpretar a polícia Julie Barnes na série “The Mod Squad”, transmitida entre 1968 e 1973.

O papel valeu-lhe um Globo de Ouro de Melhor Atriz de Televisão na categoria de Drama.

Nos anos 90, a atriz foi Norma Jennings na série de televisão de culto de David Lynch “Twin Peaks”.