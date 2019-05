Peter Mayhew, autor que interpretou a personagem Chewbacca da saga Star Wars (Guerra das Estrelas), morreu aos 74 anos.

O anúncio foi feito numa publicação, feita pela família, na rede social twitter do autor, na qual dizem que o ator morreu na noite de segunda-feira na própria casa, no Texas, rodeado da família. No entanto, não revelaram as causas da morte.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u