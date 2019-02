Querido Dartagnan, obrigado pelas gargalhadas, pelos bons momentos que passamos juntos. Hoje, finda-se uma era. Que bom que Maria Carmem não pode atravessar a dor dessa perda. Ela não suportaria. Até breve! RIP.

A post shared by miguelfalabellareal (@miguelfalabellareal) on Feb 25, 2019 at 3:20am PST