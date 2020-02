Nikita Pearl Walingwa morreu aos 15 anos, vítima de um tumor no cérebro, avançou a imprensa do Uganda, este domingo, citada pela BBC.

A jovem atriz interpretou o papel de rainha de Katwe, no filme da Disney sobre um prodígio de xadrez de uma favela do Uganda.

Nikita foi diagnosticada com um tumor cerebral, pela primeira vez, em 2016. Em 2017, a atriz conseguiu vencer a batalha contra o cancro, mas no ano passado foi encontrado outro tumor.

A Gayaza High School, escola que Nikita frequentava, no Uganda, partilhou no Twitter os seus votos de pesar.

Fare thee well Nikita Pearl Waligwa. You were a darling to many and we have lost you to brain tumor at such a tender age. Nikita was in S.3. Rest in Perfect Peace dear pic.twitter.com/ny8I9YAjsQ