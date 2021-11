O ator norte-americano Joey Morgan morreu aos 28 anos. Era conhecido pela sua participação nas comédias "Guia do Escuteiro Para o Apocalipse Zombie", "Flower" e "Compadres".

“Joey Morgan morreu no domingo de manhã. Foi um choque para todos nós que o amamos. Ele fará muita falta”, disse um representante do ator, em comunicado enviado ao The Hollywood Reporter. A causa da morte não foi divulgada.

O realizador Christopher Landon prestou homenagem ao ator no Twitter, escrevendo: “Joey Morgan entrou na minha vida há quase nove anos, quando fiz Scouts. Ele era calmo, engraçado, inteligente e atencioso. E quando as câmaras se ligavam, ele era magnético".

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. 💔 pic.twitter.com/53GQ0r0YYB