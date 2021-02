A final da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, o 'Super Bowl', aconteceu no passado domingo, mas o evento não se resume só ao desporto.

O grande espetáculo televisivo acontece, em grande parte, nos intervalos. É nestas pausas comerciais que acontece o majestoso 'halftime show', a cargo de The Weeknd neste 2021, e são lançados os trailers dos filmes e séries mais aguardados do ano.

Mesmo em plena pandemia, os grandes estúdios de Hollywood deram a conhecer as suas grandes apostas para os próximos meses, com destaque para os lançamentos no 'streaming', mais especificamente no Disney+.

Vem aí mais uma "mega série" da Marvel Studios: "O Falcão e o Soldado do Inverno"

A companhia do rato Mickey trouxe, à noite do Super Bowl, uma das duas maiores apostas para 2021, o trailer da série focada nas personagens Falcão e Soldado do Invero, da Marvel.

A série, que relata os acontecimentos contados no filme "Vigandores: Ultimato", promete explorar o legado deixado pelo Capitão América no mundo, e nas vidas de Sam Wilson e Bucky Barnes.

A ambiciosa produção da Marvel Studios chega a Portugal e ao mundo, através do Disney+, a 19 de março.

A saga mais veloz do cinema mundial está de regresso: "Velocidade Furiosa 9"

Se o ditado diz, "não há duas, sem três", aqui poderemos dizer que não há oito, sem nove.

A saga, que começou em 2001, acompanha as aventuras de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, e a sua equipa de pilotos de alto rendimento.

No novo capítulo desta história, as personagens vão enfrentar o irmão do protagonista, um mercenário altamente treinado, que procura vingança contra Toretto.

A data de estreia deste filme ainda não foi anunciada, mas a 'Universal Pictures' deixa claro que será "brevemente, nos cinemas".

Vem aí uma nova heroína da Disney: "Raya e o Último Dragão"

Na lista de produções para 2021, que ganharam trailer nos intervalos do Super Bowl, a Disney incluiu "Raya e o Último Dragão", o filme que conta a história da nova heroína do mundo do cinema de animação.

A história passa-se na terra fictícia de Kumandra, um paraíso dividido em cinco regiões, que está em constantes conflitos entre os vários povos.

Na busca de uma solução para levar a paz até Kumandra, Raya, a personagem principal do filme, entra numa aventura para encontrar o último dragão do mundo, o único que, segundo uma lenda, pode restaurar o equilíbrio entre os povos.

A nova história da Disney chega ao Disney+ e aos cinemas, em simultâneo, a 5 de março.

2021 vai ter suspense: "OLD"

O realizador M. Night Shyamaln está de regresso e o primeiro 'teaser' do seu novo filme, "OLD", foi divulgado no intervalo do "grande jogo" deste domingo.

No anúncio, assistimos à viagem de uma família, para uma praia, onde o tempo passa de modo mais rápido, reduzindo as vidas das personagens para apenas um dia.

O filme estreia, nos cinemas, a 23 de julho.

Um 'thriller' cheio de ação: "Ninguém"

Neste filme recheado de mistério e ação conta-se a história de Hutch Mansell, um morador dos subúrbios que vê a sua casa invadida por dois ladrões. Este acontecimento leva Hutch a começar uma procura incessante por vingança.

O filme chega ao grande ecrã a 2 de abril.