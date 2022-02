Morreu o cineasta Ivan Reitman, aos 75 anos. Dirigiu várias comédias de sucesso, entre elas o famoso "Ghostbusters" (Caça-Fantasmas).

A informação foi avançada pela família de Reitman, a dar conta de que o realizador terá morrido de causas naturais, dentro de casa, na Califórnia.

"Conforta-nos saber que o seu trabalho enquanto cineasta trouxe risos de felicidade a inúmeras pessoas em todo o mundo", continuaram.

Lembre-se que Reitman cresceu no Canadá, onde estudou cinema, começando ainda na universidade a fazer curtas-metragens.

"Tonight, the lady with the torch weeps, as do all of us at Columbia, and film lovers around the world. Ivan Reitman was an inseparable part of this studio's legacy, but more than that he was a friend. (1/2) pic.twitter.com/saVhBoBgFG