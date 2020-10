O ator brasileiro Cecil Thiré morreu esta sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. O ator tinha Parkinson e, de acordo com familiares, morreu de causas naturais.

Cecil Aldary Portocarrero Thiré nasceu em 28 de maio de 1943 no Rio de Janeiro. Era filho da atriz Tônia Carrero, também conhecida do público português, e do artista plástico Carlos Arthur Thiré.

Cecil Thiré era conhecido dos portugueses pela sua participação nas telenovelas da Globo. Entre os seus papéis com maior destaque, estão os personagens Mário Liberato, em "Roda de Fogo", e Adalberto, em "A Próxima Vítima". Além destes, é de sublinhar também a sua participação em produções como "Sol de Verão" ou "Top Model".

Mas Cecil teve uma carreira de relevo também no Teatro e no Cinema, à frente e atrás das câmaras. Começou a carreira aos nove anos, com um pequeno papel no filme "Tico-tico no Fubá", protagonizado pela mãe, Tônia Carrero. Aos 19 anos, dirigiu a sua primeira curta-metragem, "Os Mendigos". Assinou ainda a realização de títulos como "O Diabo Mora no Sangue" ou "O Ibrahim do subúrbio".