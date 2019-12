Morreu o ator Danny Aiello responsável por importantes papéis secundários em êxitos dos anos 80, como "Faz o que é Certo" ou o "Feitiço da Lua". O artista morreu esta quinta-feira, aos 86 anos.

Segundo a família, o ator norte-americano estava a passar por um tratamento depois de sofrer uma doença súbita. Durante o processo, contraiu uma infecção e acabou por não resistir.

Em 1989, interpretou aquele que viria a ser o seu papel mais recordado, ao representar o dono de uma pizzaria em "Faz o Que é Certo", o filme de Spike Lee que retrata as tensões raciais da época num bairro de Brooklyn.

Recorde o icónico papel de Danny Aiello no filme "Faz o Que é Certo".

Por este desempenho foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário. Essa mesma performance rendeu-lhe outra nomeação, mas para os Globos de Ouro.

Danny Aiello teve também uma longa carreira de teatro na Broadway, entrando em peça como Gemini, Hurlyburly e The House of Blue Leaves.

A artista Cher, com quem Aiello contracenou em Moonstruck, já expressou o seu pesar publicamente no Twitter.

Goodbye Dear #DannyAiello 💔

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

💋Loretta