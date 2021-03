George Segal, o ator que este nomeado para os Óscares pela sua participação em "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?", morreu na na terça-feira aos 87 anos, devido a complicações na sequência da implantação de um bypass.

No filme de Mike Nichols, de 1966, Segal contracenava com Elizabeth Taylor e Richard Burton. Foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário.

Mais recentemente, Segal, que teve uma intensa carreira nos anos 70 e 80, tornou-se popular entre as gerações mais novas como Albert 'Pops' Solomon, o patriarca da família na série "Os Goldberg". O ator integrava desde 2013 o elenco da série de comédia "Os Goldberg", no papel do patriarca da família. O último episódio da oitava temporada foi filmado antes da sua morte e será exibido em abril.

Today we lost a legend. It was a true honor being a small part of George Segal’s amazing legacy. By pure fate, I ended up casting the perfect person to play Pops. Just like my grandfather, George was a kid at heart with a magical spark. I think these memories say it all... pic.twitter.com/D1aNZuT20e