Morreu Richard Herd, ator americano de televisão e cinema que participou em dezenas de filmes e séries. Tinha 87 anos.

Ao que um representante do ator disse à CNN, Richard terá morrido na terça-feira em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na companhia da família. A causa de morte está relacionada com um cancro.

A longa carreira no mundo do cinema inclui papéis em "Get Out" e "All the President's Men". Interpretou a personagem Sr. Wilhem em 11 episódios da série "Seinfield".

Também participou em "Star Trek: The Next Generation", "Star Trek: Voyager" e "Star Trek: Renegades". Apareceu em "The OC", "NYPD Blue", "ER" e "Dallas", entre outras séries.

Nasceu em Boston em setembro de 1932, era um fã assumido dos Red Sox e deixa assim a mulher de há 40 anos e os dois filhos.