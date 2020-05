Rishi Kapoor morreu na manhã desta quinta-feira no hospital depois de dois anos a lutar contra uma leucemia. Tinha 67 anos.

Tinha-lhe sido diagnosticado um cancro em 2018, tendo regressado à Índia em setembro do ano passado depois de um tratamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

No entanto, o ator de Bollywood tinha sido recentemente internado num hospital em Bombaim.

De acordo com o comunicado da família, a que a CNN teve acesso, "os médicos e a equipa do hospital disseram que ele os manteve entretidos até ao fim".

Manteve-se alegre e determinado a viver a vida ao máximo durante os dois anos de tratamento entre os dois continentes. Família, amigos, comida e filmes continuaram a ser o seu foco e todas as pessoas que lidaram com ele durante este período ficaram surpreendidas com a forma como não deixou que a doença levasse o melhor dele".

Rishi Kapoor sempre foi muito grato pelo amor recebido pelos fãs e gostava de ser lembrado com um sorriso e não com lágrimas, lê-se na nota.

No seio de uma família que dominava Bollywood há várias gerações, Rishi estreou-se em 1970 como ator infantil no filme do pai - Raj Kapoor - "Mera Namm Joker" ("O Meu Nome é Joker").

O primeiro papel principal que teve foi em 1973, no filme romântico "Bobby", que lhe valeu o prémio Filmfare Award, que é o equivalente ao oscar de Melhor Ator, no ano seguinte.

Nasceu em setembro de 1952 e ao longo da sua carreira participou em mais de 100 filmes. Rishi Kapoor deixa, assim, a esposa Neetu Singh e os dois filhos.