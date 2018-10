O ator Scott Wilson, conhecido, entre várias obras, pela sua participação na série “The Walking Dead” como o personagem Hershel, faleceu sábado aos 76 anos.

De acordo com o site TMZ, Scott Wilson faleceu em casa vítima de leucemia.

A notícia da sua morte foi avançada pela televisão AMC, que o recordou como “o centro emocional da série”. O ator participou na série entre 2011 e 2014 e tinha sido anunciado para a nova temporada de “The Walking Dead”. De acordo com a cadeia televisiva, já tinha filmado as suas cenas na temporada nove.

A participação de Scott Wilson como assassino na trama “A Sangue Frio”, de Alfred Hickock, em 1967, catapultou-o no cinema, mas são muitas as presenças em filmes de relevo da Sétima Arte, como “No Calor da Noite”ou “O Grande Gatsby".

O ator foi nomeado para um Globo de Ouro em 1980 pela sua participação no filme “O Crepúsculo dos Heróis”.

Mark Hamil, estrela dos filmes Star Wars e seu amigo, prestou-lhe um tributo numa mensagem no Twitter, onde sublinhou o facto de o considerar “um dos melhores atores do de todos os tempos”.

Scott Wilson was one of the finest character actors of all time. So subtle, so real, I never saw him make a false move- EVER. When I met him I wasn't prepared for his warmth & kindness or his ability to instantly make me feel like a lifelong friend. #RIPScottWilson pic.twitter.com/LZWDeUIYzk

