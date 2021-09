Morreu o ator norte-americano Michael K. Williams, conhecido pelo seu papel na série televisiva "The Wire".

Michael K. Williams, de 54 anos, foi encontrado morto, nesta segunda-feira, no seu apartamento em Brooklyn, Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pela polícia nova-iorquina, que adiantou, ainda, que o corpo foi encontrado por um familiar.

A causa de morte está, ainda, por apurar, mas as autoridades confirmaram ter encontrado material relacionado com o consumo de drogas, no que aparenta ser uma overdose.