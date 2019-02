Não foi a primeira vez que cantaram juntos e, certamente, não será a última. Mas, a atuação de Lady Gaga e Bradley Cooper deixou a plateia dos Óscares (e não só) a suspirar, momentos antes de "Shallow" vencer o Óscar de Melhor Canção Original.

Os protagonistas de "E assim nasce uma estrela" subiram ao palco de mão dada sob o olhar atento da namorada do ator, Irina Shayk, enquanto soavam os primeiros acordes de Shallow. Namorada essa que se sentou, estrategicamente, entre Cooper e Gaga ao longo de toda a cerimónia.

A atuação de Bradley Cooper e Lady Gaga foi uma das primeiras a ser confirmadas para a cerimónia e o ator chegou mesmo a confessar estar aterrorizado com a ideia de subir ao palco do Dolby Theatre para cantar. Mas fê-lo e de forma irrepreensível.

A cumplicidade que fica evidente no ecrã quando se assiste ao filme que está nomeado para o principal galardão da noite não é falsa e a prova foi a atuação de hoje.

Bradley começou a cantar na cauda do piano enquanto Lady Gaga tocava. No final, juntaram-se, lado a lado.

E os fãs ensadeceram no Twitter, numa explosão de comentários e gifs para ilustrar todo o que estavam a sentir. Há mesmo quem garante que os atores estão "loucamente" apaixonados e que Bradley tem de seguir o exemplo de Lady Gaga, que se terminou recentement o noivado com Christian Carino, e separar-se de Irina Shayk para viver esse grande amor.

I’m still emotional I’m prob not recovering from that Lady Gaga and Bradley Cooper performance #Oscars — Jack Ryan’s Wife (@jackryanswife) 25 de fevereiro de 2019

Lady Gaga and Bradley Cooper playing with our emotions rn I’m crying #Oscars pic.twitter.com/gGX3p65Av4 — Nancy (@_nancy_sam) 25 de fevereiro de 2019

My husband and I have never once looked at each other the way Lady Gaga and Bradley Cooper look at each other. #Oscars — keetha (@theREALksummers) 25 de fevereiro de 2019

My husband and I have never once looked at each other the way Lady Gaga and Bradley Cooper look at each other. #Oscars — keetha (@theREALksummers) 25 de fevereiro de 2019

Listen if Lady Gaga and Bradley Cooper ARE NOT in love then they deserve an Oscar for fooling the damn world because MY GOD COME ON #Oscars — Jessica Fennen (@JessicaFennen) 25 de fevereiro de 2019