Melhor Realizador

Chloé Zhao - "Nomadland - Sobreviver na América"

Sem surpresas, a realizadora venceu uma das estatuetas mais importantes. Depois de Kathryn Bigelow com "Estado de Guerra", em 2009, é a segunda mulher a vencer o prémio. Antes disso já tinha sido feita história, porque este foi o primeiro ano a ter duas mulheres nomeadas para a categoria de realização. Além de Chloé Zhao, também Emerald Fennell estava nomeada, pelo filme "Uma Miúda com Potencial".

Aos 39 anos, Chloé Zhao vive nos Estados Unidos, e fez um filme sobre problemas profundos da sociedade norte-americana, mas nasceu em Pequim, China, tornando-se assim na primeira asiática-americana a vencer este prémio, bem como a primeira mulher de cor a consegui-lo.

Este último facto pode ter especial relevância numa altura em que a sociedade norte-americana vê um recrudescer do ódio aos asiáticos.

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Ator Secundário

Daniel Kaluuya - "Jesus e o Messias Negro"

O ator britânico era um dos três atores negros nomeados para esta categoria, e decidiu dar um especial agradecimento à mãe e à irmã, que assisitam emocionadas na plateia.

Daniel Kaluuya interpretou Fred Hampton, um conhecido líder do grupo ativista "Panteras Negras", que lutava pela justiça racial. Este homem acabou por ser morto pela polícia em 1969, aos 21 anos, a mando do FBI.

O discurso terminou com notória boa disposição: "A minha mãe e o meu pai tiveram sexo, e aqui estou eu".

O britânico tinha já vencido o Globo de Ouro, e agora repete a distinção em Hollywood.

Melhor Atriz Secundária

Melhor Argumento Original

"Uma Miúda com Potencial" - Emerald Fennell

Trata-se da primeira vez que uma mulher vence o Óscar de Melhor Argumento Original em 13 anos, depois de Diablo Cody ter recebido o galardão pelo filme "Juno".

Conhecida pela participação na série "The Crown", Emerald Fennel estreou-se em grande no maior palco do cinema, recebendo o primeiro prémio atribuído.

Melhor Argumento Adaptado

"O Pai" - Christopher Hampton e Florian Zeller

Foi o primeiro filme do francês Florian Zeller, que, num discurso emocionado, relembrou a dificuldade que foi em conseguir ter Anthony Hopkins para o papel principal. O argumentista disse mesmo que a estrela era o melhor ator da atualidade.

Melhor Filme Estrangeiro

"Mais Uma Rodada" - Thomas Vinterberg

Foi o filme dinamarquês quem venceu a estatueta para Melhor Filme Estrangeiro, com um filme sobre "como perder o controlo na vida", como explicou o realizador, que revelou uma certa experiência pessoal na ajuda para fazer a obra.

Continuando o lado pessoal, o realizador lembrou, de forma muito emocionada, a perda da filha, que morreu recentemente num acidente de carro, mas que chegou a ver o guião do filme,

Esta é a quarta vez que a Dinamarca vê um filme vencer nesta categoria, tornando-se assim num dos cinco países com mais vitórias, ao lado de Japão e Espanha (também com quatro), e atrás de França (12) e Itália (14).

Melhor Documentário

"A Sabedoria do Polvo" - Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster

Foi produzido pela Netflix, num conto entre um polvo e um mergulhador nas águas da África do Sul. O documentário demorou oito anos a ser filmado.

Melhor Guarda Roupa

"My Rainy's: A Mãe do Blues" - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson

As duas mulheres foram as primeiras negras a vencer um Óscar nesta categoria.

Melhor Caracterização

"My Rainy's: A Mãe do Blues" - Ann Roth

Aos 89 anos, a figurinista tornou-se a mulher mais velha a receber um Óscar. Tinha já vencido uma estatueta pelo seu trabalho no filme "O Paciente Inglês".

Melhor Mistura de Som

"Som de Metal" - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh

Melhor Curta

"Two Distant Strangers" - Martin Desmond Roe e Travon Free

"Todos os dias, a polícia mata três pessoas". Foi assim que Travon Free pediu que a sociedade "não fosse indiferente à dor" da comunidade negra. O companheiro, por sua vez, agradeceu à Netflix, plataforma onde a obra está em exibição.

Melhor Curta de Animação

“If Anything Happens I Love You” - Will McCormack and Michael Govier

Melhor Filme de Animação

"Soul" - Pete Docter and Dana Murray

Melhor Curta Documental

"Colette" - Anthony Giacchino and Alice Doyard

Efeitos Visuais

"Tenet" - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley and Scott Fisher