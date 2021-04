Vencedor dos principais prémios nos Globos de Ouro e nos Bafta, "Nomadland", o filme de Chloé Zhao, protagonizado por Frances McDormand, sobre uma mulher que decide deixar tudo para trás e viver numa autocaravana em permanente viagem pela América, tem tudo para, este domingo, ganhar o Óscar de Melhor Filme.

Essa parece ser também a opinião da maioria dos críticos de cinema que colocam ainda Frances McDormand como a grande favorita ao prémio de melhor atriz. A vitória de "Nomadland" - que está neste momento em exibição nos cinemas em Portugal - só seria ainda mais completa se Chloé Zhao levasse para casa o Óscar de Melhor Realização.

Esta é a primeira vez que há duas mulheres nomeadas nesta categoria: a outra nomeada é Emerald Fennell. Conhecemo-la sobretudo como atriz (é a Camilla de "The Crown"), argumentista e produtora (da série "Killing Eve"), Fennell estreia-se agora na realização de uma longa-metragem com “Uma Miúda com Potencial”, filme protagonizado por Carey Mulligan.

Na lista de nomeados para Melhor Filme há dois filmes produzidos pela Netflix: "Mank" do veterano David Fincher (também nomeado como realizador) e "Os 7 de Chicago" de Aaron Sorkin (que está nomeado naquela que é "a sua praia", a categoria de argumento original).

E já que falamos dos realizadores estreantes é preciso deixar ainda aqui uma palavra para o dramaturgo Florian Zeller que se estreia atrás das câmaras com o fabuloso "O Pai", protagonizado por Anthony Hopkins, e outra para Darius Marder, que antes de "The Sound of Metal" só tinha realizado um documentário. Este filme - que pode ser visto na Amazon Prime - tem sido menos falado mas não é por acaso que Riz Amed está nomeado para Melhor Ator pela sua interpretação de um baterista que fica surdo.

As categorias de interpretação são sempre das mais renhidas e este ano não é exceção. Além dos dois já referidos, a competição masculina tem Chadwick Boseman, o ator falecido em agosto do ano passado. Os especialistas garantem que o Óscar irá para Boseman ou Hopkins.

Entre as mulheres, além de Frances McDorman e Carey Mulligan, há quem aposte em Viola Davis, que mostra todo o seu poder a transformar-se na cantora de blues Ma Rainey, ou em Vanessa Kirby, no melodrama "Pieces of Woman".

Confira a lista de todos os nomeados para a cerimónia de entrega dos Óscares que se realiza na madrugada deste domingo para segunda-feira:

Melhor filme

“O Pai”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Uma Miúda Com Potencial”

“Nomadland – Sobreviver na América”

“Sound of Metal”

“Os 7 de Chicago”

Melhor atriz

Viola Davis, em “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

Andra Day, em “Os Estados Unidos vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, em “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, em “Nomadland – Sobreviver na América”

Carey Mulligan, em “Uma Miúda Com Potencial”

Melhor ator

Chadwick Boseman, em “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

Gary Oldman, em “Mank”

Steven Yeun, em “Minari”

Anthony Hopkins, em “O Pai”

Riz Ahmed, em “Sound of Metal”

Melhor atriz secundária

Maria Bakalova, em “Borat Subsequent Film”

Glenn Close, em “Lamento de uma América em Ruínas”

Olivia Colman, em “O Pai”

Amanda Seyfried, em “Mank”

Youn Yuh-jung, em “Minari”

Melhor ator secundário

Daniel Kaluuya, em “Judas and the Black Messiah”

LaKeith Stanfield, em “Judas and the Black Messiah”

Paul Raci, em “Sound of Metal”

Sacha Baron Cohen, em “Os 7 de Chicago”

Leslie Odom Jr., em “Uma Noite em Miami”

Melhor realização

Chloé Zhao, com “Nomadland – Sobreviver na América”

David Fincher, com “Mank”

Lee Isaac Chung, com “Minari”

Emerald Fennell, com “Uma Miúda com Potencial”

Thomas Vinterberg, com “Another Round”

Melhor argumento original

Emerald Fennell, com “Uma Miúda com Potencial”

Will Berson e Shaka King, com “Judas and the Black Messiah”

Lee Isaac Chung, com “Minari”

Abraham Marder, Darius Marder e Derek Cianfrance, com “Sound of Metal”

Aaron Sorkin, com “Os 7 de Chicago”

Melhor argumento adaptado

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern e Nina Pedrad, por “Borat Subsequent Moviefilm”

Chloé Zhao, por “Nomadland – Sobreviver na América”

Christopher Hampton e Florian Zeller, por “O Pai”

Kemp Powers, por “Uma Noite em Miami…”

Ramin Bahrani, por “O Tigre Branco”

Melhor filme internacional

“Another Round”, de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective”, de Alexander Nanau (Roménia)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunísia)

“Quo Vadis, Aida?”, de Jasmila Žbanić (Bósnia Herzegovina) Deux e de Filippo Meneghetti (França)

Melhor filme de animação

“Wolfwalkers”

“Soul – Uma Aventura com Alma”

“Bora Lá”

“Para Além da Lua”

“A Ovelha Choné 2”

Melhor documentário

“Collective”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octupus Teacher”

“Time”

Melhor fotografia

“Os 7 de Chicago”

“Mank”

“Judas and the Black Messiah”

“Notícias do Mundo”

“Nomadland – Sobreviver na América”

Melhor design de produção

“O Pai”

“Ma Rainey: A Mãe do Blues”

“Mank”

“Notícias do Mundo”

“Tenet”

Melhor montagem

“Nomadland – Sobreviver na América”

“Sound of Metal”

“Os 7 de Chicago”

“O Pai”

“Uma Miúda com Potencial”

Melhor caracterização

“Emma”

“Ma Rainey: A Mãe do Blues”

“Lamento de uma América em Ruínas”

“Pinóquio”

“Mank”

Melhor guarda-roupa

“Ma Rainey: A Mãe do Blues”

“Mank”

“Emma.”

“Mulan”

“Pinóquio”

Melhores efeitos visuais

“Love and Monsters”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet”

“O Céu da Meia-Noite”

Melhor som

“Mank”

“Greyhound”

“Notícias do Mundo”

“Soul – Uma Aventura com Alma”

“Sound of Metal”

Melhor banda sonora original

“Da 5 Bloods – Irmãos de Armas”

“Soul – Uma Aventura com Alma”, Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

“Notícias do Mundo”, James Newton Howard

“Minari”, Emile Mosseri

“Mank”, Trent Reznor e Atticus Ross

Melhor canção original

“Speak Now”, de “Uma Noite em Miami…”

“Io Si [Seen], de “Uma Vida à Sua Frente”

“Husavik (My Hometown)”, de “Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga”

“Fight For You”, de “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice”, de “Os 7 de Chicago”

Melhor curta-metragem de imagem real

“The Letter Room”

“Feeling Through”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Melhor curta-metragem documental

“Colette”

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Natasha”

Melhor curta-metragem de animação

“If Anything Happens I Love You”

“Yes People”

“Opera”

“Burrow”

“Genius Loci”