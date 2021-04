A cerimónia dos Óscares tem a tradição de acabar com a entrega da estatueta de Melhor Filme, mas, este ano, a Academia de Hollywood decidiu que a categoria de Melhor Ator seria a última a ser distinguida.

Muitos foram os que especularam que, por trás desta decisão, estaria o anúncio que o vencedor seria Chadwick Boseman, que morreu em agosto, pela interpretação em "Ma Rainey: A mãe dos blues", e a cerimónia terminaria com um tributo à sua carreira.

We got duped. Everyone and their dog thought Chadwick was going to win Best Actor to end the show on a high note so that's why we assumed that category was put last. Oops! RT!