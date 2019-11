O mundo mágico de Harry Potter já está em Lisboa. Abriu este sábado a exposição que estará aberta até abril de 2020, no Pavilhão de Portugal. Aqui, os fãs podem viver todas as aventuras do jovem feiticeiro.

Desde a escolha da equipa pelo chapéu mágico até a uma partida de Quidditch, não há nada que não possa ser feito nesta exposição.

É preciso ter cuidado com as criaturas mais temíveis, mas todas as personagens estão lá para proteger os visitantes.

Harry Potter: The Exhibition fica no Pavilhão de Portugal até 8 de abril.