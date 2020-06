O ator britânico Nick Cordero está há mais de 75 dias internado num hospital nos Estados Unidos devido a complicações decorrentes do novo coronavírus que já o forçaram a ter de amputar uma perna.

Amanda Kloots, mulher do artista que chegou a ser nomeado para um Tony, revelou no Instagram que o marido já perdeu cerca de 30 quilos desde que foi infetado com o vírus que causa a Covid-19.

Amanda Kloots dá atualização sobre estado de saúde de Nick Cordero pic.twitter.com/wH1qmTCoky — Mídias HG (@MidiasHG) June 18, 2020

“Ainda não se consegue mexer e os músculos estão a atrofiar. Parte-me o coração vê-lo tão fraco. Só consegue olhar para cima, para baixo e para os lados”, contou Amanda.

Amanda revelou ainda que o ator já está ciente da perda do membro. “Contei-lhe que há várias próteses incríveis disponíveis e que ele vai ficar bem”, sublinhando que contacta com o marido através do movimento dos olhos.

Amanda Kloots explicou ainda que quando Nick receber alta hospitalar vai ter de pemanecer num centro de reabilitação por um ano antes de ir para casa.