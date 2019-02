A festa do cinema fica marcada, além dos vencedores e derrotados, pelos momentos embaraçosos que os espetadores não deixam escapar e publicaram nas redes sociais.

1) Uma gala sem apresentador

Foi a primeira vez, em 30 anos, que a gala não teve um anfitrião. Kevin Hart desistiu de apresentar a cerimónia depois críticas da comunidade LGBT.

2) Glenn Close e "as caras estranhas"

A norte-americana, que mais uma vez não conseguiu levar a estatueta para melhor atriz, foi apanhada a fazer umas caras algo estranhas enquanto olhava para um dos pivots da emissão.

3) Bradley Cooper "continua" surdo

O ator e realizador não despiu a personagem, que em "Assim Nasce Uma Estrela" tem problemas de audição, e fingiu não ouvir a pergunta de uma jornalista.

Jackson Maine. Always refusing to wear those in-ear monitors. Even at the #Oscars. pic.twitter.com/IrNrvmF2Ne — Ashley Christine (@Ash_Christine_) 25 de fevereiro de 2019

4) Abraço, dub e aperto de mão num só cumprimento

Ryan Seacrest e Rami Malek proporcionaram um momento engraçado em que demoraram a decidir a forma como se iam cumprimentar.

5) Um passo estranho de Ashley Graham

Enquanto entrevistava Jason Momoa, a modelo mostrou dotes de dança que não caíram bem na Internet.

6) A proximidade entre Lady Gaga e Irna Shayk

A cumplicidade entre a cantora e Bradley Cooper dentro e fora dos ecrãs deixou a redes sociais e olhos postos na relação entre Lady Gaga e Irina Shayk.

7) Os calções de Pharrel

O cantor apareceu de calções na passadeira vermelha dos Óscares, para espanto das redes sociais.

Pharrell errou o rolê e colocou a roupa de escoteiro #Oscars pic.twitter.com/u3gEgIoT5Z — ツ (@stefensgabi) 25 de fevereiro de 2019

8) A cumplicidade entre Lady Gaga e Rami Malek

A cantora ajeitou a gravata ao vencedor do óscar para melhor ator e o momento não escapou aos internautas.