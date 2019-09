O "Joker" tem mais que se lhe diga no Cinema. É já a 3 de outubro que se vai ver, por cá, a história das origens. No CINEBOX do passado fim de semana, Joaquin Phoenix explica porque aceitou encarnar o vilão de Gotham City às ordens de Todd Phillips.

Quem também está de volta é "Rambo". Já aí está “A Última Batalha” da saga e ninguém melhor do que Sylvester Stallone para antecipar o resultado, enquanto se despede de um dos maiores heróis de ação que já vimos no grande ecrã.

Em “Skin”, Jamie Bell está quase irreconhecível no papel de um skinhead que o obrigou a fazer mais de 50 tatuagens; todas temporárias, claro, mas suficientes para assustar muita gente na rua, como o ator contou no Festival de Berlim deste ano.

“Patrick” é a primeira longa-metragem de Gonçalo Waddington como realizador e a estreia mundial aconteceu no Festival de San Sebastian.

Os bonecos da Playmobil vão ter uma aventura animada e, entre as vozes da versão original, estão Daniel Radcliffe, Meghan Trainor e Adam Lambert.