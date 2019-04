Morreu John Singleton, o mais jovem realizador e o primeiro afro-americano a ser nomeado para um Óscar, com o filme "Boyz n the Hood" ("A Malta do Bairro"), de 1992.

Sofreu um enfarte, no dia 17 de abril, esteve em coma desde então, mas a família decidiu, na segunda-feira, desligar a máquina que o mantinha vivo. Tinha 51 anos.

Em comunicado, a família afirma que "John faleceu em paz, rodeado da família e amigos".

Queremos agradecer aos médicos incríveis do Hospital Cedars-Sinai pelo cuidado e gentileza e, mais uma vez, queremos agradecer a todos os fãs, amigos e colegas de John por todo o amor e apoio que mostraram durante este período difícil".

Segundo a CNN, em 1992, com apenas 24 anos, tornou-se o mais jovem realizador a receber uma nomeação para o Óscar de melhor diretor do filme "Boyz n the Hood" ("A Malta do Bairro"), um filme baseado nas suas experiências no South Central Los Angeles, ou South L.A, uma zona bairrista de Los Angeles, na Califórnia.Também foi o primeiro afro-americano a ser nomeado para esta categoria, tornando-se assim um pioneiro para os diretores afro-americanos nos anos 90.

John Singleton fez filmes, como "Velocidade Mais Furiosa", "Quatro Irmãos" e uma nova versão do filme "Shaft".

O videoclip de "Remember The Time", de Michael Jackson, também é da sua autoria.