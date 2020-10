James Redford, filho do ator Robert Redford, morreu na sexta-feira, aos 58 anos. A notícia da morte do cineasta e ativista foi confirmada pela sua mulher através da rede social Twitter. As causas da morte não são conhecidas.

“Jamie morreu hoje. Estamos completamente destroçados. Ele viveu uma vida bonita, impactante e foi amado por muitos”, pode ler-se na publicação da viúva de Redford. “Como esposa, estou grata pelas duas espetaculares crianças que criamos juntos. Não sei o que teríamos feito sem eles nos últimos dois anos.”

James Redford lutava contra uma colangite esclerosante primária, uma doença que afeta o fígado. Recentemente tinha sido diagnosticado com cancro enquanto aguardava um transplante de fígado.

Esta é a segunda vez que o ator Robert Redford, de 84 anos, teve de passar pela dor de ver um filho morrer.

“A dor da perda de um filho é incomensurável”, afirmou uma representante do ator. “Jamie foi filho, pai e marido carinhoso. O seu legado segue através dos seus filhos, da sua arte, das duas obras para o cinema e da sua devoção pela conservação do meio ambiente.”