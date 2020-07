Ryan Dorsey, ex-marido de Naya Rivera, pronunciou-se pela primeira vez sobre a morte da atriz, através do Instagram.

Numa longa publicação, o também ator, que foi casado com a atriz de 2014 a 2018, escreve que a morte de Naya Rivera, de 33 anos, "deixa um buraco no coração de todos".

"Isto é tão injusto... não há palavras suficientes para expressar o buraco deixado no coração de todos. Não acredito que a vida agora é assim. Não sei se alguma vez vou acreditar. Estavas aqui. Tínhamos estado a nadar com o Josey no dia anterior. A vida não é justa", começa por escrever Ryan, citando o filho do casal, Josey, de apenas 4 anos.

Naya desapareceu a 8 de julho durante um passeio no lago Piru, na Califórnia, com o filho. Os dois estiveram a nadar no lago e, segundo a polícia, a atriz conseguiu ter forças para colocar Josey no barco que tinha alugado, mas não conseguiu regressar ao barco. O corpo de Naya foi recuperado depois de cinco dias de buscas.

"Não sei o que dizer. Estou grato pelo tempo que vivemos juntos, pela nossa jornada que nos uniu e nos trouxe o miúdo mais doce e gentil que poderíamos esperar. Lembro-me que costumavas dizer: 'Ryan, para de gravar no Snapchat'. Estou feliz por não ter dado ouvidos, porque tenho centenas, provavelmente milhares, de fotos e vídeos que Josey terá para sempre e saberá que a mãe o amava mais do que a vida e como nos divertimos juntos enquanto ele crescia. A vida tem tudo a ver com bons e maus momentos, mas com o Josey as coisas más ficam um pouco menos piores, porque uma parte de ti estará sempre connosco. Ele nunca esquecerá de onde veio. Temos saudades tuas. Vamos amar-te para sempre. Amo-te Meep", termina Ryan.