O filme "Vingadores: Endgame" foi visto por mais de 275 mil espectadores em Portugal, batendo recorde de bilheteira no fim-de-semana de estreia, pelo menos desde 2012, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com o ICA, entre os dias 25 e 28 (considerados os primeiros dias de exibição), a mais recente produção da Marvel, realizada por Anthony Russo e Joe Russo, rendeu mais de 1,5 milhões de euros de receita de bilheteira em salas portuguesas.

Em média, cada sessão de exibição do filme contou, naquele período, com 156 espectadores em Portugal.

Tendo em conta os dados estatísticos disponibilizados pelo ICA desde 2012 sobre aquele período de exibição, "Vingadores: Edgame" foi o filme mais visto em estreia, ultrapassando "Velocidade furiosa 8", que em 2017, na estreia, teve 246 mil espectadores e 1,4 milhões de euros.

Em 2012, "A Saga Twilight: Amanhecer parte 2" somou 214 mil espectadores e 1,1 milhões de euros no mesmo período de estreia.

"Vingadores: Endgame", apresentado como o desfecho de 22 filmes de super-heróis dos estúdios Marvel, registou, a nível global, mil milhões de euros de receita de bilheteira nos primeiros dias de exibição, segundo dados da Disney.

Daquela receita, 313 milhões de euros foram arrecadados nos Estados Unidos e Canadá, onde o filme se estreou em 4.662 salas de cinema, também um recorde na distribuição.

"Vingadores: Endgame" conta no elenco com atores como Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Chris Evans (Capitão América), Mark Ruffalo (Hulk) ou Chris Hemsworth (Thor), no papel de vários super-heróis, que surgiram pela primeira vez em bandas desenhadas da Marvel.