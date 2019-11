Edward Norton e Leonardo DiCaprio são duas das maiores estrelas da sua geração em Hollywood. Os dois atores protagonizaram um momento de aflição durante uma expedição nas Ilhas Galápagos, em 2010.

Esta viagem aconteceu durante as filmagens do documentário de Leonardo DiCaprio, Before de Flood.

Durante uma atividade no mar, Leonardo DiCaprio terá mergulhado para perseguir um conjunto de raias. Durante a perseguição, o ator ter-se-à sentido mal, o que levou Edward Norton a mergulhar. As revelações foram feitas pelo herói da história no programa The Jonathan Ross Show, da ITV.

Estávamos nas Ilhas Galápagos a mergulhar com Sylvia Earle, a grande oceanógrafa", contou.

Segundo o protagonista de filmes como Seven: 7 Pecados Mortais ou American History X, Leonardo DiCaprio gosta particularmente de animais.

Veja o trailer de American History X.

Conheço o Leo há muito tempo, e ele perde a cabeça com os animais. Parece um miúdo em volta deles", acrescentou Edward Norton.

Edward Norton começou a ficar preocupado quando percebeu que o amigo podia estar a ficar sem ar, o que acabou por acontecer. Mergulhador desde os 16 anos, aproveitou os seus conhecimentos para salvar Leonardo DiCaprio.

Acabou por mergulhar na água e trazer Leonardo DiCaprio para fora de água, impedindo o companheiro de se afogar.