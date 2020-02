A atriz Shannen Doherty, estrela da série norte-americana "Beverly Hills 90210", anunciou, nesta terça-feira, que tem cancro da mama em estado avançado.

Doherty, de 48 anos, que estava, desde 2017, em remissão, confirmou, em direto, durante o programa Good Morning America, da ABC, que a doença voltou há um ano e que as células cancerígenas espalharam-se a outros órgãos (metástases).

Trata-se de um tumor em estadio IV, o mais grave.

A minha primeira reação é sempre de preocupação com os outros: 'Como é que vou contar à minha mãe? Ao meu marido?'. A minha mãe é um ser humano extremamente corajoso, tal como o meu marido, mas eu tenho receio por ele. Estou petrificada, estou mesmo assustada" , assumiu.

Shannen Doherty contou que decidiu partilhar a notícia, porque "seria conhecida no espaço de dias ou de uma semana" devido a um processo em tribunal contra uma seguradora, no qual a sua doença é referida.

Doherty soube, pela primeira vez, em 2015, que tinha cancro de mama, doença que conseguiu dominar nos dois anos seguintes, anunciando, em 2017, que estava em remissão.

O cancro da mama de estadio IV não impediu, contudo, a atriz de participar na sequela de "Beverly Hills 90210", "BH90210", trabalhando 16 horas por dia para provar "que conseguia trabalhar".

A nossa vida não acaba no momento em que somos diagnosticadas, ainda temos algo a viver. Mas passei por momentos de grande ansiedade em que pensei que não era capaz", confessou, contando, que, nesses momentos, contava com a ajuda do colega Brian Austin Green, o único a quem contou aquilo que estava a passar.