A atriz Sue Lyon, que ficou conhecida pelo papel desempenhado em "Lolita", o filme realizado por Stanley Kubrick em 1962, morreu, na última quinta-feira, em Los Angeles, noticiou este sábado a imprensa internacional. De acord com um amigo da atriz, citado pelo New York Times, “a saúde da atriz estava em declínio há algum tempo”. As causas da morte não foram, contudo, especificadas.

Sue Lyon tinha 14 anos quando protagonizou "Lolita", o polémico filme, baseado no romance homónimo de Vladimir Nabokov e que conta a relação entre um professor de literatura sexualmente obcecado por uma adolescente. Na altura, quando fez o teste para o papel, teve masi de 800 concorrentes. Foi a melhor de todas.

Tinha 16 anos quando o filme estreou e Nabokov considerou-a "a ninfa perfeita". Não pode assistir à sua própria estreia no cinema por ser menor de idade.

A atriz foi ainda estrela de filmes como “A noite da Iguana”, de John Huston, em 1964, e "Sete Mulheres", de John Ford, em 1966. Até à décade de 1980, foi também protagonista de séries de televisão.