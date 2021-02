A atriz Carmen Dolores morreu esta terça-feira, com 96 anos, em sua casa, onde morava com o filho.

A informação foi avançada pelo encenador Jorge Silva Melo na sua página de Facebook e confirmada à revista Flash pelo encenador Carlos Avilez.

"Era uma pessoa extraordinária", diz à TVI24 a atriz Manuela Maria. "Como atriz, como pessoa, como amiga e como companheira na nossa luta durante 18 anos para pôr de pé esta casa", conta, referindo-de à Casa do Artista, de que as duas atrizes fizeram parte do grupo fundador.

Foi o realizador António Lopes Ribeiro, que a descobriu por acaso na rádio, onde recitava poesia, e a levou para o cinema e teatro. Filha de mãe espanhola e pai português, viveu num ambiente cultural rico, cheio de livros e onde já se dizia poesia. O pai, jornalista de profissão, era também crítico de teatro, tradutor e tinha chegado a ser comissário do governo junto do Teatro Nacional. Daí que os irmãos, mais velhos cerca de 15 anos, quisessem ser atores. Carmen Dolores não tinha esse sonho. Mas quando a vida a encaminhou para lá, já o pai tinha falecido, foram eles que influenciaram a mãe para deixar a filha seguir uma carreira que a sociedade da época rotulava de "pouco recomendável".

Aos 19 anos estreou-se no cinema, como protagonista de Amor de Perdição (1943), adaptação de António Lopes Ribeiro do romance de Camilo Castelo Branco. Seguem-se Um Homem às Direitas (1945) de Jorge Brum do Canto, A Vizinha do Lado (1945) de Lopes Ribeiro e Camões (1946) de José Leitão de Barros.

Em 1945, chegou ao teatro integrada na Companhia Os Comediantes de Lisboa, sediada no Teatro da Trindade, depois foi somando sucessos. Passou pelo do Teatro Nacional D. Maria II, sob a direção de Amélia Rey Colaço, onde fez, por exemplo, Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett.

Esteve na Fundação do Teatro Moderno de Lisboa, em 1961, com Fernando Gusmão, Armando Cortez, Rogério Paulo e Armando Caldas.

Fez televisão, entrando por exemplo nas telenovelas Passerelle, A Banqueira do Povo e A Lenda da Garça. E abandonou os palcos em 2005 com a peça Copenhaga, de Michael Frayn, encenada por João Lourenço.

Em 2018 foi alvo de uma homenagem, levada a cabo pelo encenador Diogo Infante e pela atriz Natália Luiza (que interetava o papel de Carmen), no Teatro da Trindade. Na altura Diogo Infante contou aos jornalistas como a tinha conhecido, em 1968, era ainda um jovem aspirante a ator: "Vim a Lisboa fazer audições para o Conservatório e aproveitei para ir ao teatro. Lembro-me de ter ficado muito tocado pela energia de duas atrizes, a Carmen e a Natália".