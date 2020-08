O ator e encenador Juvenal Garcês morreu esta terça-feira, aos 59 anos, na ilha da Madeira, disse à agência Lusa fonte da família.

Segundo a mesma fonte, não são conhecidas as causas da morte.

Juvenal Garcês vivia atualmente na Ribeira Brava, onde nasceu a 31 de maio de 1961. O ator e encenador estreou-se no Grupo Experimental de Teatro do Funchal em 1977, numa encenação do "Auto da Barca do Inferno".

Segundo o Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, na década de 1980, já em Lisboa, Juvenal Garcês trabalhou com a Casa da Comédia e em 1990 fundou, com Mário Viegas, a Companhia Teatral do Chiado, na qual trabalhou nos anos seguintes.

"Hedda Gabler", de Henrik Ibsen, "A menina Júlia", de August Strindberg, "As vampiras lésbicas de Sodoma", de Charles Busch, foram algumas das peças que encenou.

Ao longo da carreira, Juvenal Garcês também trabalhou com encenadores como Filipe La Féria, João Lourenço e Carlos Avilez.

A encenação de maior êxito de público terá sido "As obras completas de William Shakespeare em 97 minutos", com mais de 600 apresentações e cerca de 30 mil espectadores.

De acordo com o Movimento Cultura para Todos, Juvenal Garcês regressou à Ribeira Brava, na Madeira, depois da extinção da Companhia Teatral do Chiado.

Alguns colegas de profissão já reagiram à morte de Juvenal Garcês. Um deles foi o ator André Nunes, com quem contracenou.

Também António Machado e Ruy de Carvalho reagiram à morte do colega.