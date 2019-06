Morreu, esta segunda-feira à noite, a atriz brasileira Sônia Guedes. De acordo com a imprensa brasileira, as causas da morte não foram divulgadas. Sônia Guedes tinha 86 anos.

Dona de uma longa carreira no cinema, no teatro e na televisão, a atriz ficou conhecida em Portugal pela participação em telenovelas como “Malu Mulher” (1979), “Barriga de Aluguer” (1990) e “Mulheres Apaixonadas” (2003).

O último trabalho em televisão foi “Chiquititas” (2013).

Vários foram os famosos que usaram as redes sociais para lamentar a morte da colega que era também formada pelo Conservatório em canto e piano.

Muito triste com a notícia do falecimento da querida Sônia Guedes. Grande atriz, pessoa do Bem. Mais uma luz brilhando no céu.... pic.twitter.com/qCMeWsYB15