A atriz brasileira Chica Xavier morreu aos 88 anos, na madrugada deste sábado.

Conhecida pela participação em várias telenovelas, a atriz tinha cancro do pulmão e estava internada num hospital do Rio de Janeiro.

Com uma carreira de mais de 60 anos, Chica Xavier foi atriz de teatro, cinema e televisão.

Símbolo de várias gerações de atrizes e atores negros, a atriz, que nasceu em Salvador, participou em várias telenovelas brasileiras como ”Sinhá Moça”, “Renascer”, “Dancin’ Days”, “O Rei do Gado”, “Força de Um Desejo” ou “Duas Caras”.

Em 2013, foi tema da biografia "Chica Xavier: Mãe do Brasil", escrita por Teresa Montero.

No início do ano foi-lhe diagnosticado um cancro no pulmão, depois de a atriz ter apresentado sintomas de uma pneumonia.

Vários colegas de profissão, como o ator Miguel Falabella ou a atriz Camila Pitanga lamentaram a morte da atriz nas redes sociais.