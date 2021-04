O ator português Albano Jerónimo integra o elenco da série "El Presidente", produzida pela Amazon, sobre escândalos no futebol, e cuja segunda temporada está a ser rodada no Uruguai.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita um comunicado da Amazon, a segunda temporada da série de ficção "El Presidente" volta a ser assumida pelo argumentista e produtor argentino Armando Bó, o mesmo que assinou a história do filme "Birdman" (2014), de Alejandro González Iñárritu.

Com rodagem a decorrer no Uruguai, a segunda temporada conta com a participação de Albano Jerónimo e, embora não tenha sido revelado oficialmente o elenco, tanto o ator português como outros elementos da produção já partilharam imagens da rodagem nas redes sociais. Também alguma imprensa latinoamericana publicou vários nomes do elenco, incluindo o do ator português.

A série "El Presidente", estreada em 2020, aborda os escândalos de corrupção dentro da Federação Internacional de Futebol (FIFA) envolvendo vários dirigentes, em particular da América Latina, e denunciados numa investigação em 2015 que ficou conhecida como "FIFAgate".

Entre as figuras retratadas nesta segunda temporada está o brasileiro João Havelange, que presidiu à FIFA entre 1974 e 1988, sobre quem recaíram também denúncias de corrupção, e que morreu aos 100 anos em 2016.

O trabalho de representação de Albano Jerónimo, 41 anos, estende-se do teatro ao cinema, passando ainda pela ficção no pequeno ecrã, em novelas e séries de ficção.

Atualmente, é possível vê-lo na série britânica "The One", estreada em março na Netflix, e nas séries portuguesas "Até que a vida nos separe" (RTP) e "Princípio, meio e fim" (SIC).

O percurso de Albano Jerónimo fora de Portugal já passou também pela série "Vikings" e pelo filme "L'enfant", de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, este ainda por estrear.

A novela "Nazaré" (SIC) e os filmes "Herdade", de Tiago Guedes, "Ordem Moral", de Mário Barroso, e "The Nothingness Club - Não sou nada", de Edgar Pêra, ainda sem data de estreia, são algumas produções audiovisuais recentes em que Albano Jerónimo participou.