O ator Ângelo Rodrigues saiu do coma induzido em que se encontrava, depois de ter sido diagnosticado com uma grave infeção generalizada. A agência Glam, que representa o ator, confirmou a informação, em comunicado, esta sexta-feira à noite.

A mesma fonte adianta que o ator apresenta "francas melhoras", mas ainda assim "permanecerá nos cuidados intensivos e o prognóstico continua reservado".

Até ao momento, o Ângelo fez somente três intervenções cirúrgicas", esclareceu ainda a agência.

No documento, a Glam adianta ainda que "a família agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado" e acrescenta que "só serão dados mais esclarecimentos se houver alguma alteração do estado clínico do ator".

O ator de 31 anos deu entrada no Hospital Garcia de Orta, na passada segunda-feira, com uma infeção, estando internado nos Cuidados Intensivos desde então.

De acordo com a Selfie, que cita fonte hospitalar, depois de ter dado entrada no hospital, Ângelo Rodrigues, de 31 anos, sofreu uma paragem cardíaca, tendo sido submetido a três cirurgias para remoção de tecidos e para drenar um abcesso.