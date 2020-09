Dwayne Johnson anunciou, num vídeo no Instagram, que venceu a luta contra a covid-19 e avisou que o vírus foi um adversário formidável até para ele.

No mesmo vídeo, o ator e antiga estrela de Wrestling, conhecido como o "The Rock" (A Rocha), disse que ele e a família já ultrapassaram a doença, depois de todos terem testado positivo há cerca de três semanas.

"Posso dizer que esta foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos de enfrentar como família. E para mim, pessoalmente, também, e já passei por algumas dificuldades no passado."

Johnson disse que as duas filhas pequenas, de 4 e 2 anos, apresentaram alguns sintomas ligeiros, mas ele e a mulher passaram por momentos difíceis. "Mas estou feliz por vos dizer que, como uma família, somos bons. Estamos do outro lado. Estamos do outro lado. Já não estamos contagiosos. E, graças a Deus, já estamos saudáveis", disse ele.

De acordo com o mesmo vídeo, o vírus terá sido contraído através do contacto com amigos próximos da família. E aconselhou cuidados extremos em reuniões de amigos e família, para prevenir o contágio, incluindo o uso de máscara.