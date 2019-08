Morreu aos 48 anos um dos atores da série The Walking Dead. Conhecido no cinema como Dango Nu Yen, este bombeiro de profissão participou em sete episódios da terceira temporada da série. Dango Nguyen não resistiu a um cancro e morreu no passado dia 10 de agosto.

Dango Nguyen chegou a aparecer noutras séries como Banshee ou MacGyver, mas era membro dos bombeiros do condado de Athens-Clarke há quase 20 anos. O grupo já lamentou a morte do sargento, que deixou a corporação para tentar a sua sorte no entretenimento.

O Dango era um sargento do nosso departamento quando saiu para perseguir a carreira na indústria do entretenimento. Mas, uma vez bombeiro, és sempre parte da nossa família. E o Dango era um membro conhecido da nossa família", pode ler-se na nota de pesar.

Segundo a sua página do IMDB, o ator começou por querer ser um lutador de wrestling e chegou a treinar com Rob Van Dam, mas acabaria por seguir outro caminho. Em Walking Dead, Dango Nguyen fazia o papel do guarda que protegia a cidade de Woodbury, liderada pelo Governador, interpretado por David Morrissey.