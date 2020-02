As filmagens do filme "Missão Impossível 7", com Tom Cruise, que estavam planeadas para Itália foram suspensas por causa do surto do novo coronavírus que está a afetar o país.

A produtora Paramount Pictures informou, esta terça-feira, através de um comunicado, que as rodagens que estavam previstas para as próximas três semanas em Veneza foram suspensas por "precaução", para proteger o elenco e toda a equipa técnica envolvida.

Durante este período, queremos estar atentos às preocupações da equipa e queremos que todos possam regressar a casa até a produção começar. Vamos continuar a monitorizar a situação e a estar em contacto com as autoridades de saúde locais à medida que a situação evolui", destaca a produtora na nota.

O filme, que será realizado por Christopher McQuarrie, terá mais uma vez Tom Cruise como protagonista, no papel do agente Ethan Hunt. Mas, de acordo com vários órgãos de comunicação como o The Wrap e a Sky News, o ator ainda não tinha viajado para Itália.

A estreia está prevista para 23 de julho do próximo ano.

O novo coronavírus já infetou mais de 280 pessoas e causou sete mortos em Itália, que é o país europeu mais afetado pelo surto com origem na China.

A maioria dos casos estão concentrados na região de Lombardia (norte), onde estão contabilizadas 212 pessoas infetadas.

No fim de semana, as autoridades italianas ordenaram a suspensão dos festejos do Carnaval de Veneza para tentar travar a propagação do vírus.

O surto do Covid-19, que começou na região de Wuhan, no final do ano, já matou pelo menos 2.700 pessoas e infetou mais de 80 mil, de acordo as autoridades de saúde de cerca de 30 países afetados.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou, na segunda-feira, para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, na Coreia do Sul e no Irão