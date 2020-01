Vêm aí os Globos de Ouro e, com eles, uma das festas do ano para o mundo do Cinema e da Televisão

Os nomeados pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood estão repartidos por 25 categorias. Certo, à partida, é o Prémio Carreira para Tom Hanks, no mesmo ano em que está nomeado com "Um Amigo Extraordinário",

Com quase 90 anos, Clint Eastwood continua atento à América real e explica porquê nos bastidores de "O Caso de Richard Jewell". O drama que acaba de chegar às salas portuguesas lembra a história de um segurança confundido com um terrorista nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996.