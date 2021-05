O ator Elliot Page revelou como se sente mais feliz após a cirurgia de remoção dos seios e descreveu a transição como o seu “salva-vidas”.

O ator diz que ainda está em transição, a aprender a viver no seu corpo. E emocionou-se ao contar a Oprah todas as pequenas coisas que lhe dão mais alegria desde que fez a cirurgias e assumiu a sua identidade masculina: poder usar uma camisa, poder colocar uma toalha em volta da cintura após o banho ou tocar no seu peito e sentir-se "confortável" no seu corpo "pela primeira vez", poder olhar-se no espelho e pensar: "este sou eu"

My next guest on #TheOprahConversation is @TheElliotPage. I hope this serves as an invitation for people to understand, appreciate, & know that every human born on this planet wants the same thing. We want to be accepted, loved, & live in health & safety as our authentic self. pic.twitter.com/QJl4UsSceE